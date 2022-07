Mireille de Wee in rvt VieCuri

Mireille de Wee is per 1 juli benoemd als lid van de raad van toezicht van VieCuri. Met de invulling van deze vacature bestaat de Raad van Toezicht nu uit vijf leden.

Mireille de Wee (1972) is bestuurder bij Mijzo, een organisatie voor verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg in Midden- en West-Brabant. Naast haar werk als bestuurder bij MijZo is zij voorzitter en woordvoerder van de kerngroep Wonen & Zorg bij Actiz, branchevereniging voor vvt-organisaties. Zij zit verder in de raad van advies van het Expertisecentrum Caring Society van Avans Hogeschool.

Verpleegkundige

Zij heeft in haar eerdere carrière, na een start als verpleegkundige, diverse leidinggevende functies en rollen vervuld in een ziekenhuisorganisatie en is daarmee goed bekend met deze sector.