Mitros en AxionContinu ontwikkelen woonzorgcomplex voor ouderen

Zorg dichtbij huis

“Het nieuwe woonconcept past bij de visie om zorg zo dichtbij mogelijk op maat te organiseren”, zegt Marie-Claire van Hek, lid van de raad van bestuur van AxionContinu, een organisatie voor wonen, zorg en revalidatie. “Naast het wonen in een betrokken leefgemeenschap is goede zorg aan huis een belangrijke voorwaarde voor ouderen om langer thuis te kunnen wonen. Hoe dit er precies gaat uitzien, werken we komende periode samen met Mitros uit.”

Duurzame sociale huurwoningen

Het woonzorgconcept bestaat uit een woonblok met 94 duurzame appartementen voor senioren en zeventien eengezinswoningen rondom een gezamenlijke groene binnentuin met ruimte om te bewegen, spelen en ontmoeten. “We zijn verheugd dat we op deze plek woningen voor ouderen kunnen toevoegen. Voor hen zijn comfort en sociaal contact belangrijke drijfveren”, zegt Henk Peter Kip, directievoorzitter Mitros. “Dankzij de ontmoetingsruimte en gezamenlijke binnentuin kunnen we ontmoetingen tussen de bewoners stimuleren. Een ander belangrijk aspect aan het zelfstandig blijven wonen is dat de voorzieningen hier optimaal voor zijn ingericht. Daarom zijn we de samenwerking aangegaan met AxionContinu.”

Levensloopbestendig

De woningen worden levensloopbestendig ontwikkeld. Het complex verrijst in een nieuwe deel van de Utrechtse wijk Leidsche Rijn. De woningen zijn energiezuinig met een warmtepomp en PV-panelen op het dak. De bouw start eind dit jaar.