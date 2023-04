Mogelijk 95.000 deelnemers pensioenfonds PFZW dupe van datalek

De potentiële gedupeerden krijgen dinsdag bericht.

Volgens PFZW is nog steeds niet duidelijk of de persoonsgegevens daadwerkelijk buit zijn gemaakt. Als dat is gebeurd, gaat het om achternamen, mailadressen, leeftijden en geslachten. Het fonds zegt dat financiële gegevens en wachtwoorden niet zijn gelekt.

Andere gedupeerden

Ongeveer 25 organisaties hebben tot nu toe gemeld dat ze mogelijk de dupe zijn van het datalek. Daaronder zijn de NS, spoorbeheerder ProRail, verzekeraar CZ, provider VodafoneZiggo, de Nederlandse Golf Federatie, Vrienden van Amstel Live, de Nationale Postcode Loterij, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en enkele gemeenten en woningcorporaties. Ook pensioenfonds PME is mogelijk getroffen. Daar zouden inkomensgegevens van mensen die pensioen opbouwen, kunnen zijn gelekt. (ANP)