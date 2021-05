Mogelijk veel minder aanbieders door de nieuwe wet jeugdzorginkoop

De nieuwe wet maakt een einde aan de aanbestedingsplicht in de jeugdzorg. Gemeenten kunnen, en zullen naar Uenks verwachting, veel meer in gesprek gaan met aanbieders en minder afgaan op schriftelijke inschrijvingen.

Gelikte offertes

Dat gesprek gaat ‘nog steeds over kwaliteit, maar er komt vele meer minder nadruk op het schrijven van allerlei plannen van aanpak in gelikte offertes’, voorspelt hij. ‘Gemeenten die nu volgens het open house principe werken, zullen vermoedelijk afscheid nemen van een flink aantal gecontracteerde jeugdzorgaanbieders.’ Hoewel aanbieders ook zorg kunnen leveren via onderaannemerschap.

Rem

Daardoor krijgen cliënten minder keuze. ‘Maar als je ziet hoe groot de toename is van het aantal jeugdzorgaanbieders, is die rem misschien helemaal niet zo verkeerd voor de kwaliteit’, stelt Uenk.

Debat

Het wetsvoorstel ligt nu bij de Tweede Kamer, die nog geen datum heeft gesteld om hierover te debatteren.