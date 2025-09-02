Skipr

Mohamed Acharki nieuwe toezichthouder Diakonessenhuis

,

Mohamed Acharki is lid geworden van de raad van toezicht van het Diakonessenhuis.

Acharki werkte eerder bij de gemeente Utrecht en een woningcorporatie in Utrecht. Hij vervulde verscheidene bestuurlijke functies, waaronder bestuurslid van Aedes, de landelijke vereniging van woningcorporaties. Op dit moment is Acharki voorzitter raad van bestuur van woningcorporatie Rochdale in Amsterdam.

Oriënteren

Het eerste halfjaar na zijn benoeming zal Acharki zich oriënteren op de verschillende aandachtsgebieden van de raad van toezicht. Daarna bepaalt de raad in goed onderling overleg of hij een van de aandachtsgebieden in portefeuille neemt of zijn bijdrage blijft leveren als breed en onafhankelijk kritisch lid. 

Diversiteit weerspiegelen

Joop Hendriks, voorzitter raad van toezicht: “We verwelkomen Mohamed warm in onze raad, we zijn blij met zijn maatschappelijke en bestuurlijke ervaring. Steeds meer patiënten hebben uiteenlopende achtergronden, dus het is extra fijn dat de raad van toezicht deze diversiteit met zijn komst ook weerspiegelt. Met deze benoeming hopen we onze inzet op verbinding met biculturele patiënten en medewerkers een impuls te geven.”

Meer over:Personalia

