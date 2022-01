MoleMann neemt psychiatrie Antonius Sneek over

Vanaf deze maand gaat MoleMann Mental Health de ziekenhuispsychiatrie voor het Antonius Ziekenhuis in Sneek verzorgen. Alle medewerkers en patiënten van de psychiatrische afdeling (PAAZ) gaan over naar MoleMann.

Door krapte op de arbeidsmarkt is de psychiatrische afdeling (PAAZ) van het Antonius Ziekenhuis er niet in geslaagd om de afdeling door te ontwikkelen. De raad van bestuur van Antonius heeft besloten de zorg voort te zetten bij MoleMann Mental Health, een gespecialiseerde instelling voor de ggz. Alle medewerkers van Antonius gaan mee naar MoleMann.

Zestien vestigingen

MoleMann heeft zestien vestigingen in Midden- en Noord-Nederland, waarvan twee in Friesland (Leeuwarden en Heerenveen). MoleMann heeft ook een vestiging ziekenhuispsychiatrie in het Meander Ziekenhuis in Amersfoort.