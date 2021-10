Monitor geeft inzicht in voorschrijfgedrag van huisartsen

Om huisartsen hun eigen voorschrijfgedrag met dat van collega’s te laten vergelijken, lanceren het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) en de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) een speciale monitor. Die moet relevante gegevens ook voor apothekers in een paar klikken beschikbaar maken.

De monitor is ontwikkelend met financiering van het ministerie van VWS en is voor alle huisartsen, apotheekhoudende huisartsen en openbaar apothekers gratis beschikbaar. Aan de hand van indicatoren kunnen zij hun eigen voorschrijfcijfers vergelijken met landelijke gemiddelden en over verschillende jaren. De cijfers krijgen elke maand een update. De indicatoren zijn gebaseerd op de vigerende NHG-richtlijnen en beslaan veel voorgeschreven geneesmiddelgroepen.



De actuele beleidsthema’s waarop de monitor is toegespitst zijn: opioïden, diabetes mellitus en medicatieveiligheid/antistolling en minderen en stoppen. Dat laatste thema komt pas later dit jaar beschikbaar.

Overleg en onderhandelingen

Initiatiefnemers IVM en SFK hopen dat de monitor inzicht biedt en zo huisartsen helpt om de veiligheid, kwaliteit en doelmatigheid van medicijngebruik te verbeteren. Het is ook mogelijk de ontwikkeling van bijvoorbeeld de hele huisartsenpraktijk of de FTO-groep te volgen. Apothekers hebben toegang tot de monitor en kunnen huisartsen hierdoor goed bijstaan bij het verbeteren van de kwaliteit van het voorschrijven. Dit is bijvoorbeeld handig bij het voorbereiden van een FTO-overleg. De MVH biedt ook een goed uitgangspunt voor onderhandelingen met zorgverzekeraars.