Monteursbedrijf neemt zorguitzender over

Guidion, een aanbieder van technische diensten in en om het huis, heeft zorgdetacheerder MedWay overgenomen. MedWay heeft 300 zorgmedewerkers in vaste dienst en detacheert die zo’n vijftig ziekenhuizen.

Guidion heeft een netwerk van 700 monteurs die installatie- en onderhoudswerkzaamheden uitvoeren. Het bedrijf is voornamelijk actief in telecom- en energiebranche en plaatst rookmelders, alarmsystemen en AED’s. In 2023 nam Guidion al zorgbedrijf Bleds over.

Expertise

“Met de digitale expertise van Guidion, en hun gedeelde cultuur waarbij de mens centraal staat, kunnen we voldoen aan de groeiende vraag naar ondersteuning van onze klanten op een manier die zij waarderen. “We zijn trots dat wij met het gehele Medway team deze nieuwe fase ingaan.” aldus Morris de Graaf, directeur van MedWay.

“We zijn enthousiast om onze positie in de gezondheidszorg aanzienlijk te vergroten, we geloven dat onze digitale mogelijkheden en de mensen van MedWay een waardevolle rol spelen bij het ondersteunen van ambitieuze, toegewijde en innovatieve zorgverleners”, zegt Michiel van Duijvendijk, CEO van Guidion.