Moovd wint nationale zorginnovatieprijs 2021

De nationale zorginnovatieprijs werd uitgereikt aan de meest innovatieve onderneming in de opschalingsfase in de zorg in Nederland en uitgereikt tijdens het Health Valley Event. Moovd won de vakjuryprijs en daarmee 10.000 euro. De prijs werd mede-mogelijk gemaakt door Menzis en Health Holland.

De publieksprijs ging naar Post-IC. Hun digitale dagboek helpt mensen bij het herstel na een opname op de intensive care.

Veelbelovend

De jury noemde Moovd ‘veelbelovend met internationale potentie”. Juryvoorzitter Jos Wetzels: “Moovd biedt de mogelijkheid om huidige maar ook toekomstige uitdagingen aan te gaan. Met hun oplossingen kunnen ze meerdere markten bedienen en verder ontwikkelen. Patiënten en hulpverleners worden hiermee verder geholpen.”

PTSS

Sander Kamphuis, founder en CEO van Moovd, overtuigde de jury met zijn pitch: “Meer dan 6 proces van de wereldbevolking heeft te maken met PTSS, dat zijn meer dan 470 miljoen mensen. Elke dag werken we bij Moovd aan het ontwikkelen van digitale therapieën om patiënten met mentale problemen een betere kwaliteit van leven te geven.”

Deuren

De prijs betekent veel voor Moovd. Kamphuis: “De Nationale Zorginnovatieprijs opent voor ons nieuwe en belangrijke deuren. We zijn enorm trots op het winnen van deze prijs en willen iedereen bedanken de steun en stemmen!”