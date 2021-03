Movisie heeft nieuw bestuurslid

Silvie Janssen is het nieuwe bestuurslid van kennisinstituut Movisie. Zij was al directeur bedrijfsvoering. Janssen gaat zich als lid van de raad van bestuur richten op het waarborgen van een efficiënte bedrijfsvoering, versterking van de digitalisering van de kennisinfrastructuur en het doorontwikkelen van de zelf- en samensturende teams.

Janssen verheugt zich op haar nieuwe functie: ‘Movisie onderscheidt zich door de professionals die er werken en door de consistente manier waarop zij dit doen. Door zelf ook een lerende organisatie te zijn en te blijven en intern en extern het gesprek hierover gaande te houden, staan wij zelf ook voortdurend open voor verbetering en verandering. Op deze manier wil ik samen met onze toegewijde professionals werken aan de doelen en prioriteiten uit de meerjarenstrategie.’

Voorzitter van de raad van toezicht, Jan Hamming is ook enthousiast: ‘Met Silvie Janssen hebben we iemand in huis die gericht is op verbinding, zowel intern als extern. Bedrijfsvoering is bij haar in goede handen gebleken. We zien er als raad van toezicht naar uit om met haar en Janny Bakker-Klein samen te werken en verder te gaan met de belangrijke missie: werken aan een duurzame positieve verandering voor mensen in een kwetsbare positie.’

Bestuursvoorzitter Janny Bakker-Klein: ‘Ik zie er erg naar uit om samen met Silvie Janssen de raad van bestuur te vormen. De coronapandemie laat duidelijk zien dat meer aandacht voor sociale vraagstukken nodig is. Onze professionals zijn dagelijks bezig met belangrijke sociale vraagstukken in gemeenten, wijkteams en andere praktijken: denk aan het verbeteren van de gemeentelijke toegang, het tegengaan van polarisatie en het werken aan bestaanszekerheid. Het goed inrichten van de bedrijfsvoering is belangrijk om onze professionals te faciliteren en hen te helpen de missie te verwezenlijken.’