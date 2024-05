Msb’s hebben jarenlang te veel belasting betaald

Bestuurders van medisch-specialistische bedrijven (msb’s) in coöperatievorm hebben jarenlang te veel btw betaald. Belastingkantoren in vier regio’s hebben dat erkend en betalen binnen enkele maanden miljoenen euro’s terug.

Als alle bestuurders van de ruim veertig medische coöperaties een bezwaarschrift zouden indienen, zouden ze over de afgelopen vijf jaar in totaal ongeveer 10 miljoen euro terugkrijgen, heeft fiscaal expert Jos Sluijs van belastingadviesbureau Bylan berekend. Volgens hem hebben ruim de helft van de ziekenhuizen dit type msb. Bedrijven kunnen tot vijf jaar onterecht betaalde belasting terugvorderen.

Voor zover bekend hebben de afgelopen maanden bestuurders van vier msb’s met succes bezwaar aangetekend tegen de betaling van btw over hun bestuursvergoeding. Een msb-bestuurder verdient gemiddeld 60.000 euro per jaar en betaalt hierover 21 procent btw: dat is rond 12.500 euro per jaar per bestuurder. Die btw-heffing is volgens de Belastingdiensten in deze vier regio’s onterecht geweest.

2 miljoen euro besparing

Het bestuur van een medisch-specialistisch bedrijf, juridisch vormgegeven in een coöperatie, bestaat meestal uit drie à vijf bestuurders. Bestuurders kunnen over de afgelopen vijf jaar de onterecht geheven btw niet alleen terugvorderen, maar hun coöperaties besparen hierdoor voortaan per jaar gezamenlijk ruwweg 2 miljoen euro.

Reden voor de Belastingdiensten om de bezwaarschriften te honoreren, is dat een bestuurder van een msb niet kan worden aangemerkt als ondernemer voor de omzetbelasting. Hij hoeft daarom ook geen btw te berekenen en af te dragen.

Teruggave breed geaccepteerd

Sluijs zegt dat indiening van een bezwaarschrift geen lange of ingewikkelde kwestie is, omdat de teruggave nu breed is geaccepteerd bij de Belastingdiensten. De msb’s dienen wel op de juiste manier het bezwaarschrift op te stellen. De ten onrechte berekende btw werd door Bylan in december vorig jaar voor het eerst aanhangig gemaakt in Amsterdam.

Het Belastingkantoor in Amsterdam heeft vorige maand in een uitspraak een bestuurder van een msb in Noord-Holland, die bezwaar had aangetekend, gelijk gegeven. Hij is inderdaad geen ondernemer, “omdat de hiervoor vereiste zelfstandigheid ontbreekt”, schrijft de inspecteur aan deze msb-bestuurder. De belastinginspecteur concludeert: “Herziening van de ten onrechte gefactureerde btw kan plaatsvinden. De op de aangifte voldane omzetbelasting wordt verminderd naar nihil.”

Allemaal geld terug

Drie soortgelijke bezwaren lopen nu bij de belastinginspecties in Den Haag, Utrecht en Eindhoven. “Zij hebben signalen afgegeven die de recente Amsterdamse uitspraak bevestigen”, zegt Sluijs. “Met terugwerkende kracht van vijf jaar krijgen de bestuurders in die regio’s die op de juiste wijze hun bezwaarschriften hebben ingediend allemaal hun geld terug.”

Als andere msb-bestuurders bezwaar tegen hun btw-betalingen willen indienen, is het volgens Sluijs raadzaam dat snel te doen. Dat komt omdat elk kwartaal langer wachten met een bezwaarschrift een msb-bestuur een kwartaal onterecht betaalde btw mist, gemiddeld 12.500 tot 15.000 euro. Sluijs is zo zeker van zijn zaak dat hij msb’s op basis van no cure no pay fiscaal advies kan geven.

Structurele verbetering armslag

De besluiten van de Belastingdiensten vergroten de financiële armslag van een ‘coöperatie-msb’ structureel. Ze maken voortaan minder kosten, doordat hun bestuurders geen btw meer betalen over hun vergoeding. “De eenmalige teruggaaf over de laatste vijf jaar en de jaarlijks terugkerende besparing kunnen worden ingezet voor andere noodzakelijke uitgaven van de coöperatie”, aldus Sluijs. Daarbij gaat het volgens hem om 50.000 à 60.000 euro die voortaan per jaar binnen een msb blijft.