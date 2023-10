MUMC+ en partners krijgen 22 miljoen voor onderzoek hart- en vaatziekten

De partnerorganisaties vormen samen het onderzoeksconsortium iCARE4CVD. De 22 miljoen euro subsidie ontvangen ze van het Innovative Health Inatiative (IHI), een gezamenlijke onderneming van de Europese Commissie en de Europese biowetenschappelijke industrie. Doel van het consortium is om meer inzicht te krijgen in hart- en vaatziekten en deze in de toekomst beter te kunnen behandelen.

“Bij de behandeling van onze patiënten zijn wij als artsen meestal gebonden aan een uniforme benadering”, zegt aldus Hans-Peter Brunner-La Rocca, coördinator van iCARE4CVD en cardioloog Maastricht Universitair Medisch Centrum+ (Maastricht UMC+). “Onze missie binnen iCARE4CVD is om de diagnose en het ziektebeheer van hart- en vaatziekten te personaliseren en zo zowel het behandelresultaat als de patiënttevredenheid te verbeteren. Om dit te bereiken verzamelen wij de gegevens van meer dan 1 miljoen proefpersonen in een gezamenlijke database om deze te analyseren met behulp van kunstmatige intelligentie (AI) en, in de tweede helft van iCARE4CVD, gepersonaliseerde behandelingen prospectief te valideren.”

Het project is in oktober 2023 officieel van start gegaan in heel Europa en loopt tot 31 maart 2028. Het consortium bestaat uit 33 internationale partners uit het maatschappelijk middenveld, de academische wereld en de industrie en wordt geleid en gecoördineerd door de Universiteit Maastricht (UM) en farmaceut Novonordisk.