MUMC+ heeft ‘grootste operatierobotcentrum’ na aankoop nieuwe robots

,

MUMC+ heeft drie nieuwe robotsystemen aangeschaft waardoor het ziekenhuis nu beschikt over een vloot van zes operatierobots. Hiermee is het MUMC+ naar eigen zeggen het grootste robotcentrum van Nederland.


De uitbreiding bestaat uit twee Da Vinci 5-systemen en een Hugo-robotsysteem. De robotsystemen kunnen worden ingezet voor uiteenlopende specialismen zoals neurochirurgie, kinderchirurgie, urologie, gynaecologie, long- en leverchirurgie.

Scherpere beelden

De Da Vinci 5 heeft scherpere 3D-beelden en een verbeterde ergonomie voor de chirurg. De systemen zijn uitgerust met een dual console, wat ervoor zorgt dat chirurgen samen kunnen werken aan één operatie. Later dit jaar wordt ook tactiele feedback geïntroduceerd, waardoor chirurgen kunnen voelen hoeveel kracht zij uitoefenen tijdens een ingreep.

Het Hugo-robotsysteem werkt met losstaande robotarmen en biedt meer flexibiliteit in de operatiekamer en een directere interactie met het operatieteam. Jonge artsen kunnen met beide systemen worden opgeleid voor de technieken van de toekomst. 

Kunstmatige intelligentie

Volgens chirurg Tim Lubbers maakt de toegenomen rekenkracht van de nieuwe systemen de weg vrij voor de integratie van kunstmatige intelligentie en live MRI-beelden tijdens operaties.

Voor patiënten betekent robotchirurgie vaak kleinere incisies, minder bloedverlies en een sneller herstel. De gemiddelde opnameduur na een darmkankeroperatie is de afgelopen jaren al gedaald van vier naar twee dagen, hoewel hier nog geen directe relatie met robotchirurgie voor is aangetoond.

MUMC+ heeft 'grootste operatierobotcentrum' na aankoop nieuwe robots
