MUMC start onderzoek naar chronische klachten na covid-19

Mensen die genezen van COVID-19, houden nog langere tijd gezondheidsklachten. Wat de langetermijngevolgen exact zijn, is echter nog onduidelijk.

In totaal zullen ongeveer 100 mensen uit heel Nederland gaan deelnemen aan het onderzoek van onder meer Maastricht UMC+. Bij hen zullen onder meer extra biologische monsters worden afgenomen om een beter inzicht te krijgen in eventuele verschillen in de biologische reactie van patiënten die op lange termijn klachten overhouden.

Big data

De CT scans die COVID-19-patiënten standaard krijgen, worden door de onderzoekers geanalyseerd met behulp van geavanceerde kunstmatige intelligentie technieken. Daarnaast krijgen de deelnemers een interventie gericht op voeding en fysieke activiteit aangeboden. De verwachting is dat dit de kwaliteit van hun leven gunstig beïnvloedt. Verder wordt er met behulp van experimentele celmodellen laboratoriumonderzoek gedaan naar factoren en mechanismen die een ernstiger verloop voorspellen. Met behulp van big-data analyse zal een patroon gezocht worden in de data dat in toekomstige patiënten voorspelt wie vatbaar is voor het ontwikkelen van chronische klachten na de ziekte.

De Maastrichtse onderzoekers zijn partner in het Nederlandse consortium Precision Medicine for more Oxygen (P402), waarin verschillende ziekenhuizen, private partijen en patiëntvertegenwoordigers de krachten bundelen. Het onderzoek wordt mogelijk gemaakt door Topsector Life Sciences & Health (Health~Holland).