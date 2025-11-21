Skipr

MUMC+ stelt Verpleegkundig Stafconvent in

,

Maastricht UMC+ (MUMC+) heeft afgelopen donderdag, 20 november, het verpleegkundig Stafconvent (VSC) geïnstalleerd. Hiermee zouden de verpleegkundige beroepsgroep, net zoals de medische staf met het Medisch Stafconvent, een vaste plek in de strategische besluitvorming van het moeten ziekenhuis.

Hiervoor fungeerde de Verpleegkundige Adviesraad (VAR) als adviesorgaan en de professionele vertegenwoordiging van verpleegkundigen. De VAR adviseerde vooral de directeur verpleegkunde.

Vaste gesprekspartner

In de nieuwe opzet worden de verpleegkundigen via het VSC samen met de directeur verpleegkunde vaste gesprekspartner van onder meer de raad van bestuur.

“Het VSC gaat verder dan gevraagd en ongevraagd adviseren”, aldus het ziekenhuis. Vanuit verpleegkundig perspectief levert het een actieve bijdrage aan de strategische koers van het ziekenhuis en de uitvoering en vaststelling van beleid. De bestuursleden brengen daarbij de kennis en kundevanuit de zorglijnen en verschillende verpleegkundige expertises in, met thema’s als kwaliteit en toekomstbestendigheid van zorg, innovatie, onderwijs, onderzoek, duurzaamheid en werkplezier.”

Personeel

