Naar schatting 3 miljoen prikken met coronavaccin gezet

Het GGD-cijfer is hard, net als het aantal van 108.601 toegediende doses in ziekenhuizen. Daarbovenop komen de berekende cijfers van instellingen voor langdurige zorg en huisartsen. Hun registratiesystemen zijn niet gekoppeld aan het centrale systeem van het RIVM, daarom schat het instituut het aantal prikken dat is gezet in op basis van de afgeleverde doses.

Vanwege de gedeeltelijke ‘prikpauze’ met het vaccin van AstraZeneca zijn in de laatste berekeningen overigens geen cijfers over dit vaccin meegenomen. Huisartsen geven dit vaccin wel nog aan mensen boven de 60 jaar, maar die doses komen nu dus even niet terug in het overzicht.

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zei woensdag te verwachten dat later deze maand de grens van vier miljoen toegediende vaccins wordt bereikt. De perikelen rond AstraZeneca hebben volgens hem slechts “relatief beperkte” gevolgen voor de vaccinatiecampagne als geheel.

Nederland stopte afgelopen vrijdag tijdelijk met het toedienen van het AstraZeneca-vaccin aan mensen onder de 60 jaar, vanwege een zeer zeldzame bijwerking: een combinatie van trombose en een lage hoeveelheid bloedplaatjes. Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) deed nader onderzoek en oordeelde woensdag dat de voordelen van het vaccin zwaarder wegen dan de risico’s. Het middel voorkomt veel meer ziekte en sterfgevallen dan het veroorzaakt. (ANP)