Nathalie van Laar in raad van bestuur HMC

Per 1 november treedt Nathalie van Laar toe tot de raad van bestuur van Haaglanden Medisch Centrum (HMC). Zij wordt eindverantwoordelijk voor de operationele processen in het ziekenhuis. Met de komst van Van Laar is de rvb van HMC weer compleet.

Dat meldt HMC op 2 augustus. Eerder maakte HMC bekend dat Martijn Wiesenekker vanaf 1 oktober 2022 de raad van bestuur versterkt. Huidig financieel bestuurder David Voetelink blijft tot mei 2023 bij HMC betrokken om naast de implementatie van HiX standaard content de financiering voor de nieuwbouwplannen te realiseren.

Nathalie van Laar (46) is op dit moment manager zorg en bedrijfsvoering van de eenheid geneeskunde en transmurale zorg in het St. Antonius Ziekenhuis in de regio Utrecht. In die rol is ze verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg, de bedrijfsvoering, en het personeel van alle zorgactiviteiten binnen de zorgeenheid. Ze is daarnaast verantwoordelijk voor de samenwerking met de huisartsen, vvt-instellingen en gemeenten. Daarvoor werkte ze onder meer bij het UMC Utrecht. In 2007 is ze gepromoveerd bij het AMC-UvA op een proefschrift of de kwaliteit van zorg voor kinderen verschilt naar etnische herkomstverschillen.