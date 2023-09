Nathani Niebuur-Sluiter nieuw lid raad van bestuur TMZ

Nathani Niebuur-Sluiter start per 1 oktober 2023 als lid van de raad van bestuur van TriviumMeulenbeltZorg (TMZ). Ze volgt Willy Belshof op, die TMZ na ruim negen jaar in december 2023 gaat verlaten.

Samen met voorzitter Fred Schrander vormt Niebuur-Sluiter straks de raad van bestuur. Niebuur-Sluiter heeft ervaring als Manager Bedrijfsvoering en waarnemend bestuurder bij een grote organisatie in de ouderenzorg (Stichting Opella in Ede). In de jaren daarvoor heeft ze diverse managementfuncties bekleed binnen de zorgsector.

TriviumMeulenbeltZorg (TMZ) biedt woonzorg, thuiszorg en begeleiding voor ouderen en chronisch zieken. De organisatie doet dit met ruim 2600 medewerkers in de gemeenten Almelo, Borne, Enschede, Hengelo, Tubbergen en Twenterand.