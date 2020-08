Nationaal Hitteplan van kracht

Het omgaan met hitte is een belangrijk punt van aandacht bij de zorg voor ouderen thuis en in verpleeghuizen, laat ook \Hitte brengt gezondheidsrisico’s met zich mee voor bewoners van verpleeghuizen en kwetsbare groepen mensen.

Maatregelen

Naast klimaatbeheersing in gebouwen nemen zorgorganisaties allerlei maatregelen om cliënten verkoeling te brengen. Bijvoorbeeld door te zorgen voor extra water, voldoende zout, ventilatie en schaduw of verkoeling met voetenbadjes of andere creatieve oplossingen. Zo worden gezondheidsrisico’s door de hitte beperkt.

Covid-19

Vanwege de uitbraak van Covid-19 maakte het RIVM een overzicht van vragen en antwoorden over hitte en corona. Hier wordt ook ingegaan op het gebruik van ventilatoren in gemeenschappelijke ruimtes in zorglocaties. Uit voorzorg wordt geadviseerd om enkel ventilatoren te gebruiken in gemeenschappelijke ruimten als er geen andere verkoeling mogelijk is, zoals door mechanische ventilatie en/of goed onderhouden airconditioning. Let er dan wel op dat de luchtstroom van de ventilator niet direct van een persoon naar de andere gaat. En zorg voor voldoende verse lucht ventilatie. Zie ook Richtlijn Ventilatie en Covid-19.