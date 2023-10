Op 1 november start Irna Hoiting als bestuurder bij Neboplus, een ouderenzorgorganisatie in Barneveld. Ze volgt Jacqueline Joppe op, die tot 1 november interim-bestuurder is.

Neboplus biedt huisvesting, verzorging en verpleging (wonen en zorg) aan ouderen in de gemeente Barneveld en omstreken.

Irna Hoiting, bestuurder Neboplus

Irna Hoiting over haar nieuwe baan: “Een organisatie met warme professionele zorg en ondernemend, zo staat Neboplus bekend in Barneveld en omgeving. Ik kijk ernaar uit om met de collega’s van Neboplus hier een bijdrage aan te leveren, in een zorgwereld waar we veel uitdagingen tegenkomen”.