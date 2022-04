Nederland van donkerrood naar donkergrijs op Europese coronakaart

Nederland is niet langer donkerrood op de wekelijkse coronakaart van de Europese gezondheidsdienst ECDC. De kleur is donderdag veranderd in donkergrijs. Dat betekent dat Nederland te weinig tests op coronabesmettingen uitvoert om nog goed zicht te hebben op de verspreiding van het coronavirus.

Nederland heeft 22 weken op rij volledig op het hoogste waarschuwingsniveau voor de epidemie gestaan. Sinds half november waren alle twaalf provincies donkerrood.

Halvering

Nederland heeft in de afgelopen twee kalenderweken, de periode waar het ECDC naar kijkt, bijna 420 coronatests op elke 100.000 mensen uitgevoerd. Dat is een halvering ten opzichte van de kaart die een week geleden is vastgesteld. Mensen mogen nog wel naar de teststraat gaan als ze dat willen, maar het hoeft niet meer, in principe is een zelftest thuis voldoende.

Vergrijzen

Ook andere landen vergrijzen. Vorige week waren heel Polen en Zweden, vrijwel heel Noorwegen en grote delen van Spanje donkergrijs. De rest van Noorwegen is nu ook donkergrijs geworden, net als geheel Hongarije en delen van Finland. Het totale aantal donkergrijze regio’s steeg van 35 naar 64. (ANP)