Nederlanders onvoldoende op de hoogte van zorgverzekering

Nederlanders weten vaak weinig over hun zorgverzekering. Dat ontdekte Zorgverzekeringwijzer.nl. De vergelijkingssite onderwierp 2.600 mensen aan een kennisquiz en velen hadden de belangrijkste vragen fout. Meer dan een kwart dacht dat je met een naturapolis volledig vrije zorgkeuze hebt. De overige respondenten dachten dat het juiste antwoord een combinatiepolis was, aldus de onderneming. Vooral jongvolwassenen weten hier weinig over.