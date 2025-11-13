Arts op klimaattop: klimaatbeleid gaat over onze gezondheid

Klimaatbeleid moet veel meer dan nu gaan over de gezondheid van mensen. Met die boodschap is de Nederlandse arts en onderzoeker Evelyn Brakema naar de klimaattop in Brazilië gereisd.

“Ik kan in mijn spreekkamer veel doen voor mensen, maar het allerbelangrijkste dat je kunt doen voor de volksgezondheid is ambitieus klimaatbeleid maken”, zegt Brakema, die naast haar werk voorzitter is van de Groene Zorg Alliantie.

Op de top in Belém gaat Brakema in gesprek met diverse delegaties. Ze neemt er ook deel aan een speciaal programma over klimaat en gezondheid dat gastland Brazilië organiseert.

Gevolgen hittegolven

Doordat het steeds warmer wordt, worden mensen ook in Nederland vaker blootgesteld aan hittegolven en krijgen meer mensen huidkanker. Ook neemt het risico toe dat infectieziekten als dengue en malaria zich binnen Europa gaan verspreiden, somt Brakema op. Tegelijkertijd zijn klimaatoplossingen vaak goed voor de gezondheid. Zo leidt het terugdringen van fossiele brandstoffen ook tot schonere lucht en daarmee tot minder longkanker en longaanvallen, legt ze uit.

Op wereldwijd niveau zijn de gevolgen van de opwarming nog veel groter. “Door droogte mislukken oogsten vaker en lijden mensen honger, wat ook leidt tot geweld”, vervolgt de voorzitter van het verbond van zorgverleners. Door extreem weer groeien ook de overstromingsrisico’s en ook dat leidt tot ernstige gezondheidsschade.

Gezonde planeet

Dat de aandacht voor de link tussen beide thema’s groeit, vindt de Nederlandse arts een goede zaak. Al is het besef dat een gezonde planeet een voorwaarde is voor gezonde mensen volgens haar nog niet genoeg ingedaald. “Het heeft decennialang niet op het netvlies van wereldleiders gestaan, terwijl de wetenschap laat zien dat klimaatverandering de grootste bedreiging voor de gezondheid van onze tijd is.”

“Klimaatbeleid is gezondheidsbeleid”, vat Brakema haar visie samen. Ze ziet in het benadrukken van die connectie ook kansen om meer draagvlak te vinden voor klimaatbeleid. “Klimaat is al snel een polariserend onderwerp, maar niemand is tegen gezondheid.” (ANP)

