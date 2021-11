Nederlandse ggz: geef mentale gezondheid een groter podium

Geef mentale preventie meer aandacht. Dat is de oproep van de Nederlandse ggz in aanloop naar het debat over leefstijlpreventie aankomende donderdag. Volgens de brancheorganisatie ligt de focus te veel op losse leefstijlgebieden als voeding, beweging of alcoholgebruik. “We missen hierbij de samenhang tussen de leefstijlgebieden, verslavingsgeneeskunde en de mentale gezondheid die bepalend zijn voor mensen om aan de slag te gaan met een gezondere leefstijl en de preventie van ziekten.”

Op donderdag 18 november gaat de Tweede Kamer met demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis in debat over leefstijlpreventie. De Nederlandse ggz ziet dat de aandacht voor preventie en leefstijl toeneemt, maar merkt op dat de discussie zich vaak beperkt tot bepaalde leefstijlgebieden en mentale gezondheid een groter podium behoeft. In twee Kamerbrieven pleit de Nederlandse ggz dan ook voor een integrale kijk op leefstijlpreventie.

Verbinding sociaal domein

In een gezamenlijke brief met Actiz, de LHV en de NVZ staat vooral de verbinding met het sociaal domein centraal. “Verschillende typen van zorg zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een onderbelichte en ondergewaardeerde schakel in die keten is het sociaal domein, waarin door sociale innovatie zwaardere en vermijdbare zorg voorkomen kan worden. Het belang van een sterk sociaal domein kan en mag wat de Nederlandse ggz, LHV, NVZ en ActiZ betreft niet onderschat worden.”



Volgens de samenwerkende partijen kan een goede verbinding tussen de verschillende zorgketens met het sociale domein helpen om zorgvragen te voorkomen. Sociaal-maatschappelijke problematiek moet volgens hen vroeg worden gesignaleerd en waar mogelijk worden verholpen, zodat een beroep op zwaardere zorg kan worden voorkomen: “De centrale vraag rond leefstijlpreventie is dan ook niet zozeer ‘hoe voorkomen we (zwaardere) zorg?’, maar ook ‘hoe voorkomen we als samenleving dat maatschappelijke of welzijnsvraagstukken een zorg-oplossing krijgen?”

Gemiste kansen preventiebeleid

In de losstaande brief van de Nederlandse ggz over leefstijlpreventie wordt bovenstaande oproep uitgebreid en voorzien van een wetenschappelijke onderbouwing. De brief stelt dat er door een te beperkte visie op leefstijl en preventie kansen worden gemist: “We missen hierbij de samenhang tussen de leefstijlgebieden, verslavingsgeneeskunde en de mentale gezondheid(svaardigheden) die bepalend zijn voor mensen om aan de slag te gaan met een gezondere leefstijl en de preventie van ziekten.”



Diverse recente wetenschappelijke inzichten maken duidelijk dat mentale en fysieke gezondheid sterk met elkaar verweven zijn. Dat vereist dus investering in mentale gezondheidsvaardigheden, in het opleiden van ggz-professionals op deze thema’s en het borgen van leefstijlgeneeskunde in het behandelproces, aldus de Nederlandse ggz. De branchevereniging geeft de Kamer en de bewindspersoon nog de tip mee om een beroep te doen op het Europese Herstelfonds om middelen voor preventie vrij te maken.