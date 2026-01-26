Skipr

Nederlandse healthtech-startup fuseert met Zweedse marktleider

,

De Nederlandse healthtech-startup Juvoly wordt onderdeel van het Zweedse Tandem Health. Beide bedrijven ontwikkelen spraakgestuurde AI-software die de verslagleggin van zorgverleners automatiseert.

Juvoly is naar eigen zeggen in drie jaar tijd uitgegroeid tot marktleider in Nederland. De startup levert AI-software die medische consulten automatisch omzet in verslaglegging, geoptimaliseerd voor de Nederlandse en Friese taal. Maandelijks verwerkt het bedrijf ruim 200.000 consulten voor meer dan 1.500 huisartsenpraktijken.

Logische stap

Tandem Healt is actief in meer dan tien Europese landen werkt samen met ruim vijfduizend zorgorganisaties.

Volgens Juvoly-oprichters Thomas Kluiters en Maarten Timmers is de fusie een logische stap om duurzame innovatie te waarborgen. “We zijn ervan overtuigd dat dit alleen mogelijk is door krachten te bundelen”, stellen zij. De overname biedt Juvoly toegang tot extra ontwikkelcapaciteit en expertise op het gebied van Europese medische certificering (MDR).

