Nederlandse inbreng in Newsweek-lijst slimste ziekenhuizen stijgt naar negen

In een lijst met de 330 slimste ziekenhuizen ter wereld 2024 staan negen Nederlandse organisaties. Erasmus MC behoudt met plek 49 de hoogste Nederlandse notering. Het LUMC staat als nieuwkomer op plek 280.

Het Amerikaanse Mayo Clinic staat zoals gebruikelijk bovenaan in de lijst van Newsweek, waarmee het in kaart wil brengen welke ziekenhuis uitblinken in technologische innovatie. Daarbij wordt gelet op elektronische functionaliteiten, zorg op afstand, digitale beeldvorming en de inzet van AI en robotica. De top 10 bestaat grotendeels uit Amerikaanse ziekenhuizen, met uitzondering van het Duitse Charité – Universitätsmedizin Berlin (plek 9) en het Zweedse Karolinska Universitetssjukhuset (plek 10).

Nederlandse noteringen

Het aantal Nederlandse noteringen neemt gestaag toe. In 2021 waren het er nog vijf, inmiddels staat de teller op negen door de entree van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) op plek 280. Daarbij moet aangetekend worden dat de lijst vorig jaar nog uit driehonderd ziekenhuizen bestand en nu uit 330. De ranglijst is vooral gebaseerd op de mening van medische experts in combinatie met een online enquête.

Het Erasmus MC stijgt één positie en is met plek 49 het hoogste genoteerde Nederlandse ziekenhuis. Opvallend zijn de forse stijging van het Catharina Ziekenhuis en de stevige daling van het Radboud UMC.

De volledige lijst met Nederlandse ziekenhuizen is als volgt: