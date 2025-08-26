Skipr

Nederlandse Obesitas Kliniek wisselt van eigenaar

,

Investeringsmaatschappij Vendis mag de Nederlandse Obesitas Kliniek overnemen.

Via een nog op te richten nieuwe Nederlandse entiteit (“NewCo”) mag Vendis uitsluitende zeggenschap over Between Investeringsgroep B.V. verkrijgen. Dat heeft de ACM op 22 augustus 2025 besloten. Er blijft na de overname voldoende concurrentie over.

Medisch afvallen

Vendis is een investeringsmaatschappij met belangen in cosmeticabedrijven Aesthetic Enterprises B.V. en Soap Company B.V. die zich specialiseren in niet-invasieve cosmetische behandelingen voor consumenten en medisch afvallen door middel van GLP1- agonisten.

Obesitas

Between houdt indirect alle aandelen in de Nederlandse Obesitas Kliniek. De Nederlandse Obesitas Kliniek (NOK) behandelt vanuit verschillende vestigingen in Nederland patiënten met ernstig overgewicht. Dat doet NOK enerzijds door bariatrische chirurgie en anderzijds door medisch afvallen met behulp van GLP1-agonisten.

Nederlandse Obesitas Kliniek wisselt van eigenaar
