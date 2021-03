Nederlandse software zorgt voor scan-doorbraak in België

Radiologen van het UZ Gent zijn erin geslaagde accurate 3D-CT-beelden van botweefsel te maken zonder gebruik te maken van röntgenstraling. Een Nederlands AI-toepassing zet MRI-beelden van botten om in accurate, driedimensionale CT-beelden.

De technologie geldt als een doorbraak binnen de radiologie en prijkte onlangs op de cover van het gezaghebbende vakblad Radiology. Feitelijk combineert de software het beste van twee werelden. De ongevaarlijke radiogolven van MRI-scans geven een beeld van botstructuren, waarvoor tot dusverre CT-scans worden gebruikt (en dus potentieel schadelijke röntgenstralen). Het betekent ook dat één scan volstaat om zowel botstructuur als zacht weefsel in beeld te brengen. De scan duurt circa vier minuten, het omzetten van de beelden zo’n anderhalf uur.

Samenwerking

De innovatie komt tot stand door een samenwerking tussen het UZ Gent en de Nederlandse software-ontwikkelaar MRIguidance. De afgelopen maanden is de toepassing getest. Specialisten zagen daarbij geen verschil tussen de klassieke CT-scan en het kunstmatig ontwikkelde beeld. De grootste beperking op dit moment is dat het alleen mogelijk is met statische beelden. Desondanks verwachten betrokken onderzoekers dat de nieuwe technologie binnen een paar jaar de standaard zal zijn.