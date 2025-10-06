Skipr

Thema: Leiderschap
Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten stelt nieuwe voorzitter aan

Henriëtte Dekkers-Sinke is de nieuwe voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (nvh). Ze is daarmee de opvolger van Patrick Groenewegen, die na zeven jaar de voorzittershamer doorgeeft.

Dekkers-Sinke was eerder onder meer bestuurder bij Hadoks en RAV Haaglanden en is momenteel directeur bij de Federatie van Nederlandse Trombosediensten. Bovendien was ze in eerdere functies betrokken bij dermatologische zorg en speelde zij een sleutelrol in de opzet van een dermatologisch meekijkconsult tussen huisartsen en dermatologen. “Daarmee toonde zij al vroeg haar inzet voor betere samenwerking in de zorgketen”, aldus de nvh.

“De maatschappelijke relevantie van het vak is groot, en ik geloof in de kracht van samenwerking en innovatie om de zorg toekomstbestendig te maken”, laat de kersverse voorzitter zelf weten over haar benoeming. Ze is aangesteld voor een eerste termijn van drie jaar.

