Mariken Zijlmans is op het lustrumcongres van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica (nvkf) benoemd tot de nieuwe voorzitter. Ze was al bestuurslid bij de organisatie.

Zijlmans werkt als klinisch fysicus bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis, waar ze ook unithoofd klinische fysica is. Als voorzitter van de nvkf is ze de opvolger van Lieke Poot. Zijlmans zat al in het bestuur, met de portefeuille kwaliteit. “De best passende medische technologie voor iedere patiënt”, stelt zij zich onder meer ten doel.

De wisseling van de wacht vond plaats tijdens het lustrumcongres van de nvfk, waar het vijftigjarig bestaan werd gevierd.