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Thema: Ziekenhuiszorg
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Nederlandse viroloog in VS aangeklaagd voor invoer mpox-virus

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De Nederlandse viroloog Vincent Munster is in de Verenigde Staten aangeklaagd voor het binnensmokkelen van flesjes met gedeactiveerd mpox-virus (voorheen ‘apenpokken’) vanuit de Democratische Republiek Congo (DRC), en het daarover liegen tijdens verhoren door onderzoekers op een luchthaven in Detroit. Dat melden een Amerikaanse rechtbank en de FBI.

Munster is hoofd van de sectie virusecologie bij de Rocky Mountain Laboratories in de Amerikaanse staat Montana.

Munster en zijn collega-onderzoeker Claude Kwe werden in januari staande gehouden op de luchthaven van Detroit, na een vlucht vanuit Parijs en een verblijf van negen dagen in de DRC. Munster “ontkende ten stelligste” dat hij met biologisch materiaal of monsters naar de VS was teruggekeerd, aldus de FBI. Uit latere tests bleek echter dat het tweetal reisde met flesjes met geïnactiveerde mpox. Dat materiaal hadden zij volgens de FBI niet aangegeven, terwijl ze er ook de benodigde vergunning niet voor hadden verkregen.

Mpox is een infectieziekte die verwant is aan pokken en die koorts en huidproblemen kan veroorzaken. De meest recente grote uitbraak was in en rond de DRC. (ANP)

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