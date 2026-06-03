Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Ziekenhuiszorg
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Radboudumc: één medewerker uitgebreider getest op hantavirus

,

Een van de medewerkers van het Radboudumc in quarantaine wordt de komende tijd “vaker en uitgebreider” getest op het hantavirus. Bij de medewerker liet één testuitslag een “zwak positief” signaal zien, laat het ziekenhuis weten.

Meerdere tests daarna bleken weliswaar negatief en de medewerker vertoont geen ziekteverschijnselen, maar toch houdt het ziekenhuis de medewerker intensiever in de gaten. De persoon wordt nu twee in plaats van één keer in de week getest en daarbij worden “meerdere lichaamsmaterialen” onderzocht.

Actief

Het ziekenhuis benadrukt dat de negatieve testuitslagen en het ontbreken van ziekteverschijnselen niet passen bij “een actieve hantavirusinfectie”.

Navolging voorschrift

Het Radboudumc volgde niet het juiste internationale voorschrift bij de behandeling van een patiënt met het hantavirus die afkomstig was van het cruiseschip Hondius. Twaalf medewerkers zijn daardoor mogelijk in aanraking gekomen met het virus. Zij verblijven uit voorzorg zes weken in quarantaine. (ANP)

Reageer op dit artikel
Meer over:VirusZiekenhuizen

  • Dit veld is verborgen bij het bekijken van het formulier
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

12:58 Radboudumc: één medewerker uitgebreider getest op hantavirus
6 mei 2026 LUMC vangt patiënt op die mogelijk besmet is met het hantavirus
9:53 Nederlandse viroloog in VS aangeklaagd voor invoer mpox-virus
6 mei 2026 Viroloog: kans mens-op-mensbesmetting Andesvariant hanta klein

Reader Interactions

Reacties