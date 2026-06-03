Radboudumc: één medewerker uitgebreider getest op hantavirus

Een van de medewerkers van het Radboudumc in quarantaine wordt de komende tijd “vaker en uitgebreider” getest op het hantavirus. Bij de medewerker liet één testuitslag een “zwak positief” signaal zien, laat het ziekenhuis weten.

Meerdere tests daarna bleken weliswaar negatief en de medewerker vertoont geen ziekteverschijnselen, maar toch houdt het ziekenhuis de medewerker intensiever in de gaten. De persoon wordt nu twee in plaats van één keer in de week getest en daarbij worden “meerdere lichaamsmaterialen” onderzocht.

Actief

Het ziekenhuis benadrukt dat de negatieve testuitslagen en het ontbreken van ziekteverschijnselen niet passen bij “een actieve hantavirusinfectie”.

Navolging voorschrift

Het Radboudumc volgde niet het juiste internationale voorschrift bij de behandeling van een patiënt met het hantavirus die afkomstig was van het cruiseschip Hondius. Twaalf medewerkers zijn daardoor mogelijk in aanraking gekomen met het virus. Zij verblijven uit voorzorg zes weken in quarantaine. (ANP)