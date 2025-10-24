Skipr

Nederlandse ziekenhuizen deden in 20 jaar ruim 500 Europese octrooiaanvragen

,

Nederlandse ziekenhuizen deden in de afgelopen 20 jaar 559 Europese octrooiaanvragen. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van het Europees Octrooibureau en Fraunhofer ISI, dat de groeiende rol van publieke onderzoeksorganisaties (PRO’s) in Europese innovatie belicht.

Octrooiaanvragen zijn een belangrijke graadmeter voor innovatie: ze weerspiegelen zowel de intentie als de inspanning om nieuwe uitvindingen te ontwikkelen, aldus het Octrooibureau.

Directe aanvragen

Waar ziekenhuizen vroeger vooral octrooiaanvragen van derde partijen – indirect – ondersteunden, dienen ze nu steeds vaker zelf octrooien in. In Nederland is inmiddels 60 procent van de aanvragen van ziekenhuizen een directe indiening waarmee ze het hoogste aandeel hebben in Europa.

LUMC

Dat toont de sterke technologieoverdracht binnen Nederlandse onderzoeksziekenhuizen, met het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) als koploper in directe aanvragen. Het Nederlands Kanker Instituut (NKI) was goed voor 140 aanvragen, terwijl de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) verantwoordelijk was voor 187 aanvragen.

Onderzoek en wetenschap

