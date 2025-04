Negen vrijwilligers van Stichting Ambulance Wens krijgen lintje

De stichting is in 2007 opgericht door ambulancechauffeur Kees Veldboer en zijn partner Ineke van Valen. Sindsdien zijn volgens de organisatie meer dan 23.000 wensen vervuld. Het initiatief heeft in tientallen landen navolging gekregen. In 2016 werd Veldboer door de BBC uitgeroepen tot de meest inspirerende man van het moment.

Veldboer overleed in 2021. Weduwe Ineke zette de stichting daarna voort, samen met haar stiefzoon. Zij mag zich vanaf vrijdag Ridder in de Orde van Oranje-Nassau noemen. Ze ontving het lintje in de Zuid-Hollandse gemeente Albrandswaard, waar ze woont.

Volgens haar stiefzoon zal de onderscheiding dubbel voelen. “Mijn vader heeft ondanks alles wat hij betekend heeft, nooit een lintje of onderscheiding ontvangen. Maar vrijdag voelt het alsof ze het samen krijgen. Dat maakt het voor ons allemaal zo bijzonder.”

Acht andere vrijwilligers van de organisatie werden vrijdag Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Een van hen is ambulancechauffeur Han Manders uit het Brabantse Uden, die sinds het begin betrokken is bij Stichting Ambulance Wens. Vaak hoort hij pas kort van tevoren dat hij een laatste wens moet vervullen. “Zonder aarzeling rijdt hij dan op zijn motor vanuit Uden naar Rhoon, het vaste vertrekpunt”, meldt de gemeente Albrandswaard, waar hij zijn lintje ontving. Anita Leenslag-van der Male, die de patiënten verzorgt tijdens de ritten, kreeg haar onderscheiding ook in de Zuid-Hollandse gemeente.

De zes andere gedecoreerden van de stichting ontvingen hun onderscheidingen in Alphen aan den Rijn, Noordwijk, Etten-Leur en Ede. (ANP)