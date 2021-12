Negen zorg-IT aanbieders beloven standaard voor gegevensuitwisseling

Een negental aanbieders van IT-systemen voor de zorg hebben een intentieverklaring ondertekend om de zogeheten Nuts eOverdracht software in hun producten te implementeren. Dat moet elektronische overdracht van patiënten en cliënten in de ziekenhuis- en langdurige zorg verbeteren.

De negen IT-aanbieders die de intentieverklaring hebben ondertekend zijn: Adapcare, Ecare, Gerimedica, Lable, PinkRoccade Healthcare, Nedap Healthcare, SDB Groep, Tenzinger en ZorgDomein. Zij willen er met het invoeren van de Nuts-standaarden voor zorgen dat een patiënt/cliënt veilig en volgens alle wettelijke eisen elektronisch kan worden overgedragen aan een andere zorginstelling. Dat moet de invoering van eOverdracht eenvoudiger en sneller maken.

Rechtstreeks communiceren

Nuts is een samenwerkingsverband van IT-aanbieders dat zich richt op een decentraal communicatienetwerk, waarbij de systemen van verschillende aanbieders rechtstreeks met elkaar communiceren. Op die manier kunnen zorgorganisaties binnen dat netwerk gegevens gemakkelijk, veilig en snel uitwisselen.

De Nuts-standaarden zijn een aanvulling op de eOverdracht informatiestandaard van Nictiz en beschrijven vier aspecten: authenticatie, autorisatie, adressering en logging. Elektronische overdracht verloopt dankzij Nuts als volgt. De zorgaanbieder start de overdracht in de eigen applicatie, vervolgens wordt de grondslag (autorisatie) voor het opvragen van de gegevens digitaal gedeeld met de ontvangende zorgaanbieder. Een medewerker van de ontvangende zorgaanbieder legitimeert zich digitaal via de Irma-app of UZI-pas. Hij of zij kan dan gegevens opvragen bij de verzendende zorgaanbieder. De eerder gedeelde grondslag wordt dan gecontroleerd en bij akkoord kunnen de eOverdracht gegevens worden opgevraagd. Zo is de vertrouwelijkheid van de gegevensoverdracht gewaarborgd.

Twiin-afsprakenstelsel

Naast het ondertekenen van de intentieverklaring ‘Nuts standaarden voor eOverdracht’ werken dezelfde zorg-IT leveranciers binnen de Taskforce Samen Vooruit aan een Technische Afspraak. Ook voeren Nuts en Twiin gesprekken over het opnemen van eOverdracht in het Twiin-afsprakenstelsel.