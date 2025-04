Nepposters in bushokjes tegen verplichte ‘keuring’ voor transzorg

De professioneel ogende posters zijn onder meer in bushokjes in Nijmegen opgehangen. Ze komen ook in Amsterdam, laten de initiatiefnemers weten.

Jarenlange wachtlijsten

Op kniespijt.nl schrijven ze: “Hoe zou je het vinden als een psycholoog de baas was over jouw lichaam en de invulling van jouw leven? Als je in Nederland als transgender persoon behoefte hebt aan zorg, is dat de realiteit: een vernederend en langdradig diagnoseproces, dat ook nog eens jarenlange wachtlijsten veroorzaakt.”

De actiegroep stelt dat spijt van transitiezorg zelden voorkomt. De verplichte onderzoeken zijn daarom “absurd”, vindt Trans Zorg Nu. “Bij transitiezorg heeft minder dan 1 op de 100 mensen spijt van een medische ingreep, toch moeten trans personen uitgebreide psychologische tests doorlopen om toegang te krijgen tot genderbevestigende zorg.”

Logo Rijksoverheid

Op de posters is gebruikgemaakt van het logo van de Rijksoverheid en de stijl die mensen gewend zijn van de overheid. Ieder gebruik daarvan zonder toestemming is verboden, staat op een overheidswebsite: “Er gelden auteursrechten op het logo en de huisstijl.” De afdeling van het ministerie van Algemene Zaken die hierover gaat, was nog niet bekend met de campagne. Een woordvoerster kon daarom niet direct zeggen of de overheid actie onderneemt.(ANP)