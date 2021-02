Nepverpleger Jeroen Bosch Ziekenhuis op vrije voeten

Leroy S., de man die zich vorig jaar tijdens de eerste coronagolf bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch meldde als verpleger maar dat niet was, komt weer op vrije voeten. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch dinsdag bepaald. De man krijgt wel een enkelband.

Toen het begin vorig jaar door corona zo druk was in de ziekenhuizen, vroegen ze hulp van kundige mensen die niet in de zorg werkten. S. meldde zich als verpleegkundige in opleiding, maar bleek dat later niet te zijn. Wel controleerde hij in die hoedanigheid patiënten en diende mogelijk medicijnen toe. Hij werd in mei opgepakt op verdenking van poging tot zware mishandeling en oplichting.

Lange baan

De strafzaak tegen S. werd twee weken geleden op de lange baan geschoven, omdat zorgmedewerkers moeten worden gehoord als getuige. Omdat die het nu zo druk hebben, wilde de rechtbank ze niet verder belasten. De getuigenverhoren zullen op een nog onbekend moment plaatsvinden. S. mag daarom zijn proces in vrijheid afwachten. Wanneer de zaak verder gaat is nog niet bekend.