NFU: grote impuls voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs

Het kabinet investeert via sectorplannen structureel 200 miljoen euro in wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. Voor uitvoering van het Sectorplan Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen Versnellen op gezondheid is jaarlijks 40 miljoen gereserveerd. “Dankzij deze structurele gelden kunnen we meer dan 300 veelbelovende onderzoekers en docenten een vaste baan, rust en ruimte bieden binnen de umc’s”, reageert NFU-voorzitter Bertine Lahuis.

Robbert Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, maakte de structurele toekenning op dinsdag 11 april bekend. Daarmee neemt hij het advies over van de Nationale Commissie Sectorplannen (NCPS).

Preventie

Voor uitvoering van het Sectorplan Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen Versnellen op gezondheid is jaarlijks 40 miljoen gereserveerd. “Dit is een enorme impuls voor de continuïteit van het medisch wetenschappelijk onderzoek en onderwijs, én daarmee voor innovatie”, aldus Lahuis. Umc’s kunnen door het Sectorplan Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen meer mensen in vaste dienst nemen. Ze gaan aan de slag op drie actuele thema’s: preventie, datagedreven innovatie en van fundamenteel onderzoek tot kliniek en praktijk. “Hiermee lossen we urgente knelpunten op en versterken we de basis van onderzoek en onderwijs”, aldus Lahuis.

De eerste aanstellingen vanuit de sectorplannen zijn inmiddels een feit. Op basis van het eerste NCSP-advies heeft de minister in oktober 2022 al 60 miljoen euro verdeeld over de domeinen Sociale en Geesteswetenschappen, Bèta- en Technische wetenschappen en Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen.