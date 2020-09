NHG brengt bestuur weer op volle sterkte

Eric Scheppink is per 1 oktober benoemd tot lid van de raad van bestuur van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG).

Scheppink is algemeen directeur bij de regionale huisartsenorganisatie Onze Huisartsen in Arnhem. Met zijn komst is de topstructuur van de organisatie weer op volle sterkte. In mei van dit jaar werd Wendy Borneman benoemd tot voorzitter raad van bestuur. Ook stemden leden in met een tweehoofdige raad van bestuur.

Scheppink over zijn benoeming: “Vanuit mijn omgeving en ervaringen weet ik dat huisartsen veel waarde toekennen aan het NHG. Zeker in een tijd waarin het soms lijkt dat feiten er minder toe doen en individuele meningen belangrijker zijn, is het maatschappelijk belang van het NHG – namelijk het vertalen van wetenschap naar de huisartsenpraktijk – groot. Bijvoorbeeld door de inzet van Thuisarts.nl. Onmisbaar voor de huisarts om zijn patiënt goed te informeren maar inmiddels weet de patiënt ook zelf zijn weg goed te vinden naar de onafhankelijke en objectieve informatie die Thuisarts.nl biedt. Samen met Wendy hoop ik de rol die het NHG heeft verder te vergroten. Vanuit de gedachte ‘1 + 1 = 3’ ga ik met veel enthousiasme aan de slag en kijk ik uit naar waardevolle samenwerkingen.”