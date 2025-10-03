Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Ziekenhuiszorg
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Niels Honig naar raad van commissarissen Centramed

,

Niel Honig is onlangs benoemd tot lid van de raad van commissarissen (rvc) van Centramed, de medische schade- en aansprakelijkheidsverzekeraar. Hij  volgt Jeroen van Duren op die per 1 maart 2025 de rvc verliet.

Niels Honig (1981) is zijn loopbaan begonnen als verpleegkundige. In de loop der jaren vervulde hij verschillende managementfuncties, onder andere bij GGZ Delfland en Stichting Zorggroep Florence, waar hij doorgroeide tot Voorzitter Raad van Bestuur. Sinds 2020 is Niels verbonden aan het Franciscus ziekenhuis, waar hij sinds 2023 de rol van voorzitter vervult.

Niels Honig is daarnaast lid van het bestuur van de NVZD (Vereniging van bestuurders in de zorg) en toezichthouder bij VVT organisatie AxionContinu. Zijn rol als vice voorzitter van beroepsvereniging V&VN (Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland) rond hij de komende maanden af. Verder is hij vanuit zijn functie bij Franciscus onder meer voorzitter van de Stichting deRotterdamseZorg, de Stichting BeterKeten en de Stichting MICU.

Reageer op dit artikel
Meer over:Personalia

  • This field is hidden when viewing the form
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

16:11 Niels Honig naar raad van commissarissen Centramed
16:06 Curess benoemt Elly Koning in de raad van commissarissen
1 okt 2025 Maastro krijgt nieuwe bestuurders
30 sep 2025 Nieuwe decaan en vicevoorzitter voor UMC Utrecht 
29 sep 2025 Luc Demoulin wordt directeur zorg bij ZN

Reader Interactions

Reacties