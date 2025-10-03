Niels Honig naar raad van commissarissen Centramed

Niel Honig is onlangs benoemd tot lid van de raad van commissarissen (rvc) van Centramed, de medische schade- en aansprakelijkheidsverzekeraar. Hij volgt Jeroen van Duren op die per 1 maart 2025 de rvc verliet.

Niels Honig (1981) is zijn loopbaan begonnen als verpleegkundige. In de loop der jaren vervulde hij verschillende managementfuncties, onder andere bij GGZ Delfland en Stichting Zorggroep Florence, waar hij doorgroeide tot Voorzitter Raad van Bestuur. Sinds 2020 is Niels verbonden aan het Franciscus ziekenhuis, waar hij sinds 2023 de rol van voorzitter vervult.

Niels Honig is daarnaast lid van het bestuur van de NVZD (Vereniging van bestuurders in de zorg) en toezichthouder bij VVT organisatie AxionContinu. Zijn rol als vice voorzitter van beroepsvereniging V&VN (Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland) rond hij de komende maanden af. Verder is hij vanuit zijn functie bij Franciscus onder meer voorzitter van de Stichting deRotterdamseZorg, de Stichting BeterKeten en de Stichting MICU.