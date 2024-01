Nierziekten vroeg opsporen met slimme oogscan

Met de toename van het aantal patiënten met nierziekten en de vaak late diagnose met huidige methoden, biedt deze ontdekking hoop op betere vroegtijdige vaststelling van nierziekten en behandeling van deze groeiende uitdaging in de gezondheidszorg. Het onderzoek werd onlangs gepubliceerd in het tijdschrift Nature Communications.

Vroeg opsporen

Een van de grote uitdagingen bij nieraandoeningen is dat ze in het beginstadium vaak niet worden opgemerkt. Met de huidige diagnostische methoden wordt de ziekte vaak pas ontdekt als de helft van de nierfunctie al verloren is gegaan, schrijft ICT&health.

De methode voor het ontdekken van nierziekten gebruikt Optical Coherence Tomography (OCT) scans om een gedetailleerd beeld te krijgen van het netvlies achter in het oog. Daarmee worden belangrijke veranderingen in het oog geobserveerd, die wijzen op de aanwezigheid en progressie van nierziekten. Uit het onderzoek blijkt dat patiënten met nierziekten dunnere netvliezen hadden dan de mensen in de controlegroep.