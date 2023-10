Niet van iedereen begrip bij heropening huisartsenpraktijk neergeschoten docent

De praktijk Gezondheidscentrum Katendrecht was van 8.00 tot 11.00 uur open. “Dat verliep over het algemeen goed, 99 procent van de mensen reageerde begripvol. Maar die ene procent heeft de grootste impact. Mensen die geen geduld hebben, die geen begrip hebben voor het feit dat medewerkers nog steeds veel verdriet hebben. Sommige mensen hebben daar geen boodschap aan. Dat kom je tegenwoordig met grote regelmaat tegen. De medewerkers staan best stevig in hun schoenen, maar normaal zijn ze weerbaarder. Nu zitten ze in een kwetsbare fase vanwege de rouwverwerking”, zegt bestuurder René Baljon van Stichting Zonboog, waar de huisartsenpraktijk onder valt.

Slachtofferhulp

Op de praktijk waren mensen van slachtofferhulp aanwezig om de artsen en praktijkmedewerkers te begeleiden. Ook zijn andere medewerkers ingehuurd. Baljon: “Zij hebben weleens gewerkt op het centrum, maar niet op vaste basis. Wanneer het escaleerde, konden zij de collega’s zo snel mogelijk weghalen uit de situatie en zowel de medewerkers als de patiënten verder begeleiden.”

Drempel

Voor de medewerkers was het volgens Baljon sowieso “een enorme drempel om weer te gaan werken. Sommige mensen kwamen met lood in de schoenen naar de praktijk, maar het werk samen oppakken is goed voor de verwerking.”

De praktijk is ook de komende dagen maar een paar uur per dag open. “Donderdag evalueren we met het team waar we staan en kijken we naar afspraken voor volgende week. We zetten er geen druk op. Iedereen realiseert zich dat we hierdoorheen moeten. De medewerkers houden elkaar goed vast in deze fase.”

Jurgen Damen (43) werkte sinds 2019 twee dagen in de week als huisarts bij Gezondheidscentrum Katendrecht. Hij werd gedood toen hij lesgaf bij zijn andere werkgever, het Erasmus Medisch Centrum. Gezondheidscentrum Katendrecht was sinds de dodelijke schietpartij dicht. (ANP)