Nieuw bestuur voor SAN Centra voor Medische Diagnostiek

Karin Nabbe (Diagnostiek voor U) is benoemd tot voorzitter. Danielle Horbach (Star-shl) en Michiel Baldal (Diagnovum) zijn toegetreden als bestuursleden. Jeannette Goudriaan (Starlet-DC) blijft actief binnen het bestuur en vervult de rol van penningmeester. Samen vormen zij het bestuur van de branchevereniging.

De SAN vertegenwoordigt de medisch diagnostische centra in Nederland: gespecialiseerde organisaties die dagelijks laboratoriumonderzoek, beeldvormende diagnostiek en functieonderzoek uitvoeren voor zorgverleners in de eerste en tweede lijn. Denk aan bloed- en urineonderzoek, microbiologie en pathologie, maar ook aan röntgenfoto’s, echo’s en long- en hartfunctietests.

De leden van de SAN werken voor onder meer huisartsen, ziekenhuizen, verloskundigen, GGD’s, verpleeghuizen en GGZ-instellingen.