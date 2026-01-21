Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Eerstelijnszorg
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Nieuw bestuur voor SAN Centra voor Medische Diagnostiek

,

SAN Centra voor Medische Diagnostiek heeft per 1 januari een vernieuwd bestuur.

Karin Nabbe (Diagnostiek voor U) is benoemd tot voorzitter. Danielle Horbach (Star-shl) en Michiel Baldal (Diagnovum) zijn toegetreden als bestuursleden. Jeannette Goudriaan (Starlet-DC) blijft actief binnen het bestuur en vervult de rol van penningmeester. Samen vormen zij het bestuur van de branchevereniging.

De SAN vertegenwoordigt de medisch diagnostische centra in Nederland: gespecialiseerde organisaties die dagelijks laboratoriumonderzoek, beeldvormende diagnostiek en functieonderzoek uitvoeren voor zorgverleners in de eerste en tweede lijn. Denk aan bloed- en urineonderzoek, microbiologie en pathologie, maar ook aan röntgenfoto’s, echo’s en long- en hartfunctietests.

De leden van de SAN werken voor onder meer huisartsen, ziekenhuizen, verloskundigen, GGD’s, verpleeghuizen en GGZ-instellingen.

Reageer op dit artikel
Meer over:Personalia

  • This field is hidden when viewing the form
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

23 jan 2026 Medische staf Bernhoven voegt Physician Assistant (PA) toe aan bestuur
23 jan 2026 ETZ vindt in chirurg UMC Utrecht nieuw lid toezichtsraad
23 jan 2026 Koninklijke Visio ontvangt nieuw lid in raad van toezicht
22 jan 2026 Nieuwe directeur mProve komt over van IGJ
21 jan 2026 Nieuw bestuur voor SAN Centra voor Medische Diagnostiek

Reader Interactions

Reacties