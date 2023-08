Eerstelijns Verloskundigen Amsterdam-Amstelland (EVAA) heeft een tweede bevalcentrum in Amsterdam geopend. Na Bevalcentrum West heeft de organisatie dinsdag een tweede bevalcentrum: Bevalcentrum Zuid.

EVAA is het samenwerkingsverband van 140 eerstelijns verloskundigen in Amsterdam-Amstelland. Bij de organisatie zijn 32 verloskundigen-praktijken en drie echocentra aangesloten. Onder begeleiding van de eigen verloskundige kunnen vrouwen bevallen in een omgeving met meer sfeer.

De bevalcentra hebben onder meer bevalbaden en lachgas. Bevalcentrum West toonde aan dat met deze aanpak de kans op een medische verwijzing 30 à 50 procent afneemt. Bevalcentrum Zuid staat los van een ziekenhuis.