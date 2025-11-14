Skipr

Nieuw centrum Cure One wil onderzoek naar genezing diabetes type 1 versnellen

,

LUMC en Stichting DON (Diabetes Onderzoek Nederland) openden vrijdag, op Wereld Diabetes Dag, het nieuwe onderzoekscentrum Cure One. Het centrum richt zich op het versnellen van onderzoek naar de genezing van diabetes type 1.

Cure One gaat tevens een strategisch partnerschap aan met het Diabetes Fonds. LUMC-hoogleraar en endocrinoloog Eelco de Koning leidt het centrum: “We zien dagelijks hoe ingrijpend diabetes type 1 is voor patiënten. Alleen bij mensen met hele complexe diabetes doen we nu transplantaties met een alvleesklier of eilandjes van orgaandonoren die tot functionele genezing kunnen leiden. Maar dit kan slechts bij enkele tientallen mensen per jaar. Dat is niet genoeg. Dankzij jaren van onderzoek begrijpen we het immuunsysteem en manieren van celtransplantatie beter. Nu is het moment om door te pakken. Met Cure One zijn we in staat om sneller toe te werken naar functionele genezing voor grotere groepen mensen met T1D.”

In Nederland hebben meer dan 100.000 mensen de diagnose diabetes type 1.

Onderzoek en wetenschap

