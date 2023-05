Nieuwe directeur-bestuurder bij opleider RINO Groep

Gabe van der Zee is benoemd tot directeur-bestuurder van de RINO Groep. Hij neemt het stokje over van interimmer Rianne ven den Berg.

Op dit moment is Van der Zee lid van het college van bestuur van Yuverta, een grote VMBO/MBO-instelling in het groene onderwijs. Tevens is hij lid van het bestuur van de MBO-Raad.

Van der Zee: “Ik vind het heel bijzonder om actief te kunnen zijn voor mensen die werken in de geestelijke gezondheidszorg in brede zin. En om dat te kunnen doen bij een mooie organisatie met mensen die die ambitie allemaal delen. Door de snelle veranderingen in de zorg, is het een uitdaging om die in ons aanbod te blijven volgen. Als onderwijsmens in hart en nieren wil ik hier heel graag een bijdrage aan leveren.”

De RINO Groep is een maatschappelijk betrokken opleidingsinstituut in Utrecht. Binnen de afdelingen BIG, Bij- en nascholing (BNS) en diverse stafafdelingen werken ruim 100 medewerkers en meer dan 1.000 docenten aan het ontwikkelen, organiseren en uitvoeren van opleidingen, cursussen en congressen.