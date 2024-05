Nieuw epd bij de Nederlandse Obesitas Kliniek

Voor de patiënten die in groepsverband worden behandeld ontwikkelde Timeff speciaal een nieuwe module.

Van drie naar één

Volgens de NOK sluiten de functionaliteiten van epd Emma naadloos aan op de processen van de obesitaskliniek. “De software voldoet aan alle wet- en regelgeving en zorgt voor veel gebruiksgemak”, zegt Manuela Vervloet, projectleider bij de NOK.

“Voorheen waren we veel aan het heen en weer schakelen tussen het epd, Outlook en Medicore. Daarbij moesten we bijvoorbeeld bij een nieuwe patiënt de verwijzingen handmatig invoeren. Dat hoeft in Emma allemaal niet meer.”

Met Emma gaat de NEK van drie applicaties naar één. En verwijzingen worden automatisch ingelezen. “Dat is sneller, efficiënter en veiliger. Gegevens kunnen niet kwijtraken en het is minder foutgevoelig.”

Groepsafspraak

De groepsaanpak van de NOK was voor de ontwikkelaar de aanleiding om de groepsplanning als nieuwe module in Emma te ontwikkelen. “Een behandelaar kan bijvoorbeeld in een keer de verslaglegging in de dossiers doen of groepsafspraken plannen”, zegt Arne Heneweer, senior consultant bij Timeff. “En de NOK werkt veel samen met ziekenhuizen. Om die onderlinge dienstverlening te kunnen borgen, hebben we aanpassingen gedaan in de financiële modules.”

De livegang van Emma bij de NOK en NOK Clinics vond plaats op 21 mei.