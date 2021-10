Nieuw Europees samenwerkingsverband evaluatie gezondheidstechnologie

Het werk van het nieuwe samenwerkingsverband is gebaseerd op een gezamenlijk Memorandum of Understanding dat op 29 september live ging. De negentien Europese organisaties die deel uitmaken van de HAG gaan informatie, standpunten en werkwijzen met elkaar uitwisselen.

Gezondheidstechnologie

In de komende periode richt de HAG zich vooral op de ontwikkeling van een stevige basis. Zij willen zo de gezamenlijke werkzaamheden van de deelnemende organisaties verder vormgeven. Daarnaast zal het samenwerkingsverband Europese beleidsmakers en relevante instellingen en agentschappen advies geven over de evaluatie van gezondheidstechnologie. Ook over het verder vormgeven van de Europese samenwerking op dit gebied.

Intensiveren

Tiana van Grinsven, lid van de raad van bestuur van Zorginstituut Nederland, zegt: “Het is belangrijk dat we de Europese samenwerking bij de evaluatie van nieuwe behandelingen, geneesmiddelen en gezondheidstechnologie verder intensiveren. Wij kunnen met de samenwerking de doorlooptijd van evaluaties van gezondheidstechnologie verkorten. Dat is ook in het belang van de mensen in Nederland. Patiënten krijgen daardoor sneller toegang tot behandelingen, geneesmiddelen en innovaties.”