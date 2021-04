Nieuw Innovatiefonds Ouderenzorg stelt 2,8 miljoen euro beschikbaar

Het nieuwe Innovatiefonds Ouderenzorg (IFOZ) stelt 2,8 miljoen euro beschikbaar voor vernieuwingen die bijdragen aan arbeidsbesparing in de ouderenzorg of aan de zelfredzaamheid van ouderen in huis. Reden voor de oprichting van het fonds is dat de ouderenzorg steeds meer onder druk staat. “Er zijn lange wachtlijsten en het personeelstekort is groot”, zegt IFOZ-bestuurder Rogier van der Hooft. “De enige weg voorwaarts is vernieuwen en innoveren.”

En dat kan beter door de krachten te bundelen, is de visie van IFOZ. Het fonds is een initiatief van vier zorgorganisaties en investeerder CbusineZ. De organisaties Archipel, Envida, tanteLouise en Thebe hebben alle vier 350.000 euro ingelegd, de investeerder heeft dat bedrag verdubbeld. Technologische innovaties, sociale en organisatorische vernieuwingen maken aanspraak op het fondsengeld. Daarbij geeft IFOZ “niet alleen een zak met geld, maar we kijken ook hoe het we het idee gaan implementeren en welke ondersteuning er nodig is”, verduidelijkt een woordvoerder.

Werkdruk verlichten

“Innovaties zijn juist belangrijk om de zorg voor ouderen op een goed niveau te kunnen blijven leveren”, zegt Van der Hooft. Zo kan een sensor de nachtrust van bewoners verbeteren en tegelijk de werkdruk verlichten. Bijvoorbeeld bij ‘mevrouw Jansen’, waar medewerkers ’s nachts regelmatig controleren of ze nog rustig slaapt of verschoond moet worden. Dat kan een sensor overnemen en aangeven wanneer ze “al een beetje wakker wordt en niet nog in haar diepe slaap zit”, legt Van der Hooft uit. En dat is niet alleen voor de bewoner prettiger. “Deze technologie maakt ook dat er een efficiëntere ronde gedaan kan worden door medewerkers. We hebben bij een van de instellingen gezien dat dit 2,5 fte kan besparen in de nachtdienst.”

Personeelstekort naar 55 duizend

Het verlichten van de werkdruk is noodzakelijk gezien de verwachte vergrijzing en het personeelstekort in de zorg. “De voorspelling is dat over twintig jaar het aantal 75-plussers is verdubbeld en het aantal 100-plussers is verviervoudigd”, zegt Van der Hooft. De verwachting is dat er in 2021 al een personeelstekort van ruim 55.000 is in de verpleging en verzorging van ouderen. “We zullen het dus echt anders moeten doen met elkaar.” Reden voor IFOZ om de innovaties niet alleen beschikbaar te maken voor de huidige partners, andere geïnteresseerde instellingen kunnen zich ook bij een innovatie van hun interesse aansluiten. (ANP)