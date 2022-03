Nieuw kenniscentrum Sociaal Domein gelanceerd

Kenniscentrum Sociaal Domein is donderdag van start gegaan. Met de samenvoeging van Kenniscentrum WMO, Kenniscentrum Sociaal Domein, Kenniscentrum Schuldhulpverlening en Kenniscentrum Participatie is er nu één adres voor het hele sociaal domein.

Tien jaar geleden is Kenniscentrum WMO opgericht. Het werd een autoriteit op het gebied van de Wmo met eigen opleidingen en trainingen, handboeken, Nationale Bijscholingsdagen, detachering en in company-trajecten. De kennis en expertise op het gebied van de Wmo werd al snel ook ingezet op het gebied van schuldhulpverlening en de Participatiewet. Op 3 maart 2022 zijn deze centra samengevoegd tot één loket voor het hele sociaal domein; van de Wmo en de Participatiewet tot schuldhulpverlening en jeugdzorg.

Kennisdeling

Met de samenvoeging van de kenniscentra is het opleidingsaanbod voor professionals is samengevoegd en uitgebreid. Kenniscentrum Sociaal Domein deelt kennis, kunde en vaardigheden met professionals en organisaties in het sociaal domein.